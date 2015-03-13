Главы МИД ЕС могут попросить ЕВС создать предложения по миссии в Ливии

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Главы МИД стран-членов ЕС могут в понедельник запросить Европейскую внешнеполитическую службу (ЕВС) разработать план развертывания в Ливии полицейской миссии или других мер помощи правительству национального единства, если оно будет сформировано, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

На прошлой неделе глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что ЕС может помочь Ливии мониторингом прекращения огня, контролем границ и защитой инфраструктуры, но только при согласовании миссии с правительством национального единства и ООН.

"Эти опции по-прежнему актуальны, но на данный момент в ЕС согласия нет", — сказал журналистам высокопоставленный представитель ЕС. По его словам, план действий необходим на случай успеха ливийских переговоров. "Когда будет прорыв, нам нужно быть готовыми помочь, это нужно запланировать, и мы хотим, чтобы совет в понедельник попросил нас начать планирование в том или ином направлении", — заявил дипломат, отметив, что варианты уже прорабатываются.

Другой дипломат ЕС отметил, что все будет зависеть от ситуации с безопасностью в стране. "Теоретически это может быть несколько тысяч миротворцев, многотысячный контингент, контролирующий прекращение огня, наблюдение в ограниченных районах, охрана стратегических объектов, политических или экономических, в Триполи и других местах, создание "зеленой зоны", размещение военно-морских сил у берегов Ливии для борьбы с контрабандой оружия", — сказал он.

Дипломат отметил, что решение о форме миссии вряд ли будет принято в понедельник. "Вероятнее всего, мы запросим ЕВС продолжить подготовительную работу, чтобы оставить наиболее вероятные из названных мной возможностей", - сказал он.

По его словам, для миссии ЕС в Ливии может потребоваться резолюция СБ ООН, а не просто двустороннее соглашение. "Это может быть условием для некоторых стран-членов. Резолюция СБ ООН может оказаться необходимой в зависимости от того, каким будут действия ЕС в Ливии", - сказал дипломат.