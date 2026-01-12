Главы МИД Дании и Гренландии проведут переговоры с госсекретарем США

Главы внешнеполитических ведомств Дании и Гренландии Ларс Лекке Расмуссен и Вивиан Мотцфельдт проведут переговоры с государственным секретарем США Марко Рубио в Вашингтоне.

Об этом сообщает Report со ссылкой на датские СМИ.

Встреча в здании Государственного департамента США запланирована на среду, 14 января, однако в расписание еще могут быть внесены изменения.

Правительства Дании и Гренландии на прошлой неделе обратились в Госдепартамент с просьбой организовать в "ближайшем будущем" встречу с госсекретарем Марко Рубио для обсуждения "важных заявлений США по Гренландии".

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Соединенные Штаты нуждаются в контроле над Гренландией в оборонительных целях.