Главы МИД Дании и Гренландии проведут переговоры с госсекретарем США
- 12 января, 2026
- 15:07
Главы внешнеполитических ведомств Дании и Гренландии Ларс Лекке Расмуссен и Вивиан Мотцфельдт проведут переговоры с государственным секретарем США Марко Рубио в Вашингтоне.
Об этом сообщает Report со ссылкой на датские СМИ.
Встреча в здании Государственного департамента США запланирована на среду, 14 января, однако в расписание еще могут быть внесены изменения.
Правительства Дании и Гренландии на прошлой неделе обратились в Госдепартамент с просьбой организовать в "ближайшем будущем" встречу с госсекретарем Марко Рубио для обсуждения "важных заявлений США по Гренландии".
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Соединенные Штаты нуждаются в контроле над Гренландией в оборонительных целях.
