Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Главы МИД Дании и Гренландии проведут переговоры с госсекретарем США

    Другие страны
    • 12 января, 2026
    • 15:07
    Главы МИД Дании и Гренландии проведут переговоры с госсекретарем США

    Главы внешнеполитических ведомств Дании и Гренландии Ларс Лекке Расмуссен и Вивиан Мотцфельдт проведут переговоры с государственным секретарем США Марко Рубио в Вашингтоне.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на датские СМИ.

    Встреча в здании Государственного департамента США запланирована на среду, 14 января, однако в расписание еще могут быть внесены изменения.

    Правительства Дании и Гренландии на прошлой неделе обратились в Госдепартамент с просьбой организовать в "ближайшем будущем" встречу с госсекретарем Марко Рубио для обсуждения "важных заявлений США по Гренландии".

    Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Соединенные Штаты нуждаются в контроле над Гренландией в оборонительных целях.

    Дания Гренландия США Марко Рубио Госдеп США Ларс Лекке Расмуссен Вивиан Мотцфельдт
    Danimarka və Qrenlandiya XİN başçıları ABŞ dövlət katibi ilə danışıqlar aparacaq

    Последние новости

    15:31

    Президент: Электроснабжение охватило всю страну

    Энергетика
    15:28

    Ильхам Алиев: На освобожденных территориях ведется подготовка к строительству еще двух крупных водохранилищ

    Внутренняя политика
    15:28

    В Азербайджане за 2025 год нарушители рекламного законодательства оштрафованы на 0,56 млн манатов

    Внутренняя политика
    15:22

    Забастовка во Франции привела к временному закрытию Лувра

    Другие страны
    15:21

    Мантуров: Россия на конец 2025 года подписала контракты по экспорту оружия на рекордные $70 млрд

    В регионе
    15:11

    В Азербайджане в 2025 году из госбюджета возвращено более 352 млн манатов НДС

    Финансы
    15:08

    Dar Global и Trump Organization запускают проекты в Саудовской Аравии на $10 млрд

    Бизнес
    15:07

    Главы МИД Дании и Гренландии проведут переговоры с госсекретарем США

    Другие страны
    14:55

    Полиция Баку выявила канал сбыта наркотиков через соцсети

    Происшествия
    Лента новостей