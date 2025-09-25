Главу Еврокомиссии обвиняют в тайных переписках с Макроном

Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Другие страны
    • 25 сентября, 2025
    • 08:10
    Вокруг главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен разгорается "очередной СМС-скандал".

    Как передает Report, об этом заявила депутат Европейского парламента от Венгрии Кинга Гал в соцсети Х.

    По ее словам, европейский омбудсмен начал расследование секретной переписки фон дер Ляйен с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по поводу сделки Евросоюза с МЕРКОСУР (общий рынок стран Южной Америки).

    "Как и в случае со скандалом "Пфайзергейт", эти сообщения также пропали. Этот случай в очередной раз демонстрирует отсутствие прозрачности в деятельности Еврокомиссии. Нам нужна настоящая прозрачность в институтах ЕС, а не секретные переговоры и исчезающие сообщения", - написала она.

    В мае суд ЕС вынес решение против ЕК за то, что она не смогла обосновать отказ обнародовать обмен сообщениями между фон дер Ляйен и гендиректором Pfizer.

