Главу Еврокомиссии обвиняют в тайных переписках с Макроном
- 25 сентября, 2025
- 08:10
Вокруг главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен разгорается "очередной СМС-скандал".
Как передает Report, об этом заявила депутат Европейского парламента от Венгрии Кинга Гал в соцсети Х.
По ее словам, европейский омбудсмен начал расследование секретной переписки фон дер Ляйен с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по поводу сделки Евросоюза с МЕРКОСУР (общий рынок стран Южной Америки).
"Как и в случае со скандалом "Пфайзергейт", эти сообщения также пропали. Этот случай в очередной раз демонстрирует отсутствие прозрачности в деятельности Еврокомиссии. Нам нужна настоящая прозрачность в институтах ЕС, а не секретные переговоры и исчезающие сообщения", - написала она.
В мае суд ЕС вынес решение против ЕК за то, что она не смогла обосновать отказ обнародовать обмен сообщениями между фон дер Ляйен и гендиректором Pfizer.
