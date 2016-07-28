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    ​Главный вокзал Вашингтона эвакуируют из-за угрозы взрыва

    У нас угроза бомбы, - сказал один из полицейских

    Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Полиция из-за угрозы взрыва эвакуирует людей из главного вокзала Вашингтона "Юнион-стейшн", расположенного в нескольких минутах ходьбы от Конгресса США.

    Как передает Report, об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на сотрудников правопорядка.

    "У нас угроза бомбы", - сказал один из полицейских.

    Тем временем в сети микроблогов Twitter уже появляются первые короткие видеозаписи, сделанные рядом с вокзалом, на них видно, как люди, в том числе с багажом, покидают здание, при этом никакой паники не наблюдается.

    Согласно поступающим сообщениям, в зале обнаружен подозрительный предмет.

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