​Главный вокзал Вашингтона эвакуируют из-за угрозы взрыва

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Полиция из-за угрозы взрыва эвакуирует людей из главного вокзала Вашингтона "Юнион-стейшн", расположенного в нескольких минутах ходьбы от Конгресса США.

Как передает Report, об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на сотрудников правопорядка.

"У нас угроза бомбы", - сказал один из полицейских.

Тем временем в сети микроблогов Twitter уже появляются первые короткие видеозаписи, сделанные рядом с вокзалом, на них видно, как люди, в том числе с багажом, покидают здание, при этом никакой паники не наблюдается.

Согласно поступающим сообщениям, в зале обнаружен подозрительный предмет.