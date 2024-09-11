Главный муфтий Таджикистана ранен при нападении

Председатель Совета улемов Таджикистана Саидмукаррам Абдулкодирзода получил ножевое ранение возле центральной мечети Душанбе.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-центр министерства внутренних дел Таджикистана.
"Сегодня в 17:20 (16:20 по бакинскому времени) человек <…> после молитвы около центральной мечети города Душанбе ранил колюще-режущим предметом председателя Совета улемов Таджикистана Саидмукаррама Абдулкодирзоду... Он в результате получил легкое ранение и после осмотра врачами был отправлен по месту жительства", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что нападавший был задержан.