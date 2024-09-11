Главный муфтий Таджикистана ранен при нападении

Председатель Совета улемов Таджикистана Саидмукаррам Абдулкодирзода получил ножевое ранение возле центральной мечети Душанбе.

Председатель Совета улемов Таджикистана Саидмукаррам Абдулкодирзода получил ножевое ранение возле центральной мечети Душанбе.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-центр министерства внутренних дел Таджикистана.

"Сегодня в 17:20 (16:20 по бакинскому времени) человек <…> после молитвы около центральной мечети города Душанбе ранил колюще-режущим предметом председателя Совета улемов Таджикистана Саидмукаррама Абдулкодирзоду... Он в результате получил легкое ранение и после осмотра врачами был отправлен по месту жительства", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что нападавший был задержан.