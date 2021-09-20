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Главный инфекционист США рассказал, как стране не допустить 1 млн смертей от COVID-19

Главный инфекционист США рассказал, как стране не допустить 1 млн смертей от COVID-19 Соединенные Штаты не достигнут числа в 1 млн умерших от COVID-19, если больше людей в стране вакцинируются.
Другие страны
20 сентября 2021 г. 02:39
Главный инфекционист США рассказал, как стране не допустить 1 млн смертей от COVID-19
Энтони Фаучи

Соединенные Штаты не достигнут числа в 1 млн умерших от COVID-19, если больше людей в стране вакцинируются.

Как передает Report, об этом заявил главный американский инфекционист, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи на телеканале CNN.

С начала пандемии в США к настоящему времени зарегистрировано около 692 тыс. смертей от коронавируса.

"Конечно, я надеюсь, что нет. Я не считаю это миллион смертей от COVID-19 чем-то неизбежным. У нас есть возможности, у нас есть вакцины, которые высокоэффективны и безопасны", - сказал Фаучи, подчеркнув, что для снижения уровня смертности необходима вакцинация подавляющего большинства населения страны.

Врач напомнил, что порядка 70 млн американцев все еще не сделали прививку от коронавируса, хотя имеют на это право.

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