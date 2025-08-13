О нас

Главное движение за независимость Новой Каледонии отклонило Буживальское соглашение

Другие страны
13 августа 2025 г. 09:50
Главное движение за независимость Новой Каледонии отклонило Буживальское соглашение

Канакский и социалистический фронт национального освобождения (Le Front de libération nationale kanak et socialiste, FLNKS), главное движение за независимость Новой Каледонии, в среду, 13 августа, подтвердил, что отклоняет Буживальское соглашение, подписанное в начале июля с правительством и противниками независимости.

Об этом Report сообщает со ссылкой на французское издание Le Monde.

Издание отмечает, что такое решение было принято на внеочередном съезде движения 9 августа.

Отметим, что ранее Международный фронт деколонизации (FID) также выступил против Буживальских соглашений. FID выразил глубокую обеспокоенность тем, что данное соглашение не обеспечивает полного и эффективного осуществления права канакского народа на самоопределение, а также подрывает императивные принципы международного права.

Буживальское соглашение было подписано 12 июля 2025 года в городе Буживале близ Парижа между Францией и политическими силами Канаки (Новой Каледонии). Документ предусматривает новую политическую модель, в рамках которой территория остается в составе Франции, но получает статус "Государства Новой Каледонии" — автономного образования с особым статусом.

Согласно документу, канаки будут иметь двойное гражданство — французское и вновь учрежденное "каледонское". Документ также предполагает постепенное расширение суверенных полномочий государства, включая передачу полномочий в сфере обороны, безопасности и других областях. Однако вступление соглашения в силу возможно только после положительного исхода референдума, запланированного в Новой Каледонии на 2026 год.

Версия на английском языке Main pro-independence movement of New Caledonia rejects Bougival agreement
Версия на азербайджанском языке Yeni Kaledoniyanın müstəqilliyi uğrunda hərəkat Bujival sazişini rədd edib

