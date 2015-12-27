Главком ВКС: С-400 сразу навел порядок в Сирии

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Виктор Бондарев в эфире «России 24» заявил, что размещенный в Сирии российскими военными зенитный комплекс С-400 помог оперативно обезопасить полеты авиации.

«Как все вы знаете, сейчас полным ходом мы получаем С-400. Один комплекс был поставлен в Сирию и сразу навел порядок в воздухе. Он не только защищает воздушные рубежи, но также обеспечивает безопасность наших летчиков, летающих над территорией Сирии», — сказал военный.

Бондарев отметил, что военные рассчитывают в скором времени получить первые образцы зенитно-ракетных комплексов нового поколения С-500, информирует Report со ссылкой на ТАСС.