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Главы МИД Британии, Германии и Франции обсудят Иран

Главы МИД Британии, Германии и Франции обсудят Иран

Глава британского МИД Доминик Рааб намерен обсудить в Хельсинки с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, министром иностранных Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и главой европейской дипломатии Федерикой Могерини Иран.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Великобритании.

«Наши обсуждения будут основываться на динамике позитивных переговоров G7 по Ирану, поскольку мы стремимся снизить напряжённость», — заявил Рааб.

Он отметил, что «ядерное соглашение является единственным соглашением, которое не позволяет Ирану получить ядерное оружие».

«Мы продолжим вместе работать над тем, чтобы Иран в полной мере выполнял соглашение. », — добавил глава британского МИД.

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