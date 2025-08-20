Главаря ИГ в Сирии убили в ходе операции международной коалиции

Один из главарей группировки ИГ, руководивший связанными с организацией ячейками в Сирии, ликвидирован в результате операции сил международной коалиции на северо-западе арабской республики.

Один из главарей группировки ИГ, руководивший связанными с организацией ячейками в Сирии, ликвидирован в результате операции сил международной коалиции на северо-западе арабской республики.

Как передает Report, об этом сообщил телеканалу Al-Ikhbaria источник в сирийской службе безопасности.

По его информации, гражданин Ирака Салах Нуман, известный по прозвищу Али, скрывался в населенном пункте Атма на севере провинции Идлиб. Отряды коалиции нанесли удар с воздуха по дому и окружили здание. Экстремист пытался спастись бегством, но был застрелен на месте.

Уточняется, что в операции участвовали силы безопасности Сирии и Ирака.