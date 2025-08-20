О нас

Главаря ИГ в Сирии убили в ходе операции международной коалиции

Главаря ИГ в Сирии убили в ходе операции международной коалиции Один из главарей группировки ИГ, руководивший связанными с организацией ячейками в Сирии, ликвидирован в результате операции сил международной коалиции на северо-западе арабской республики.
Другие страны
20 августа 2025 г. 20:27
Главаря ИГ в Сирии убили в ходе операции международной коалиции

Один из главарей группировки ИГ, руководивший связанными с организацией ячейками в Сирии, ликвидирован в результате операции сил международной коалиции на северо-западе арабской республики.

Как передает Report, об этом сообщил телеканалу Al-Ikhbaria источник в сирийской службе безопасности.

По его информации, гражданин Ирака Салах Нуман, известный по прозвищу Али, скрывался в населенном пункте Атма на севере провинции Идлиб. Отряды коалиции нанесли удар с воздуха по дому и окружили здание. Экстремист пытался спастись бегством, но был застрелен на месте.

Уточняется, что в операции участвовали силы безопасности Сирии и Ирака.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İŞİD-in liderlərindən biri beynəlxalq koalisiyanın əməliyyatı zamanı öldürülüb

Самое читаемое

Силы обороны Украины атаковали российский порт Оля в Астраханской области
Силы обороны Украины атаковали российский порт "Оля" в Астраханской области
15 августа 2025 г. 09:38
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
15 августа 2025 г. 09:18
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
14 августа 2025 г. 20:23
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
18 августа 2025 г. 05:18
Певица Раксана Исмаилова арестована
Певица Раксана Исмаилова арестована
16 августа 2025 г. 18:15
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
18 августа 2025 г. 20:36
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
14 августа 2025 г. 19:17
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
20 августа 2025 г. 02:52
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
18 августа 2025 г. 04:59
На аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
ВидеоНа аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
16 августа 2025 г. 14:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi