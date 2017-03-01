Главари ИГ спасаются бегством из Западного Мосула из-за наступления иракской армии

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Главари группировки «Исламское государство» спасаются бегством из Западного Мосула из-за наступления иракской армии.

Как передает Report, об этом сообщает CNN.

Командующий федеральной полицией Ирака генерал-лейтенант Раид Шакир Джаудат заявил телеканалу, что боевики в этом районе оказались отрезанными друг от друга, а их главари бегут их города. Террористы, по его словам, «шокированы, растеряны и поражены».

«Наша полевая разведка зафиксировала, что террористическая организация разваливается, а ее руководство бежит прочь из Мосула», — сказал иракский командующий.