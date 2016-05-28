​Главарь ИГИЛ в Эль-Фаллудже убит в результате авиаудара США

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Один из главарей террористической группировки ИГИЛ Махер аль-Билауи уничтожен в результате авиаудара авиации США.

Как передает Report, это подтвердил в пятницу на регулярном брифинге для журналистов представитель командования американской контртеррористической операции в Ираке и Сирии полковник Стив Уоррен.

Брифинг транслировался в Пентагоне в режиме телеконференции из Багдада.

"Мы уничтожили его два дня назад во время авиаудара", - сказал Уоррен, уточнив, что сделать это получилось благодаря полученным разведданным, в том числе, из окружения аль-Билауи, который руководил силами ИГИЛ Эль-Фаллудже. "Конечно, это не заставит врага прекратить сражаться, но это стало ударом. Это создает неуверенность", - отметил полковник.

По его словам, тем, кто находится ниже в структуре командования исламистов, приходится занимать более серьезные должности, а сами руководители вынуждены перемещаться. Уоррен при этом признал, что уничтоженный боевик "не входил в список особо значимых лиц".