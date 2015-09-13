Главарь «Аль-Каиды» призвал сторонников осуществлять теракты на Западе

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Лидер террористической организации «Аль-Каида» Айман аз-Завахири призвал сторонников не колебаться и переместить совершение терактов в западные страны, передает Reportсо ссылкой на Reuters.

«Мы должны сфокусироваться на переносе военных действий в западные дома и города, особенно в Америке», — говорится в опубликованной аудиозаписи.

Кроме того, аз-Завахири поставил в пример братьев Царнаевых и братьев Куаши, которые осуществили теракты на Бостонском марафоне и в редакции французского сатирического журнала Charlie Hebdo.

Ранее сообщалось, что «Аль-Каида» не признает ИГ, но обещает помочь. Кроме того, глава «Аль-Каиды» присягнул на верность лидеру движения «Талибан».