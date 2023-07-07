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Глава военной администрации Запорожья объявил о подготовке к угрозе взрыва АЭС

Глава военной администрации Запорожья объявил о подготовке к угрозе взрыва АЭС "После возможного взрыва Запорожской АЭС основной проблемой является ветер. В настоящее время мы постоянно наблюдаем за направлением ветра, уровнем радиации".
Другие страны
7 июля 2023 г. 14:19
Глава военной администрации Запорожья объявил о подготовке к угрозе взрыва АЭС

"После возможного взрыва Запорожской АЭС основной проблемой является ветер. В настоящее время мы постоянно наблюдаем за направлением ветра, уровнем радиации".

Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report заявил глава военной администрации Запорожской области Украины Юрий Малашко.

По его словам, в настоящее время уровень радиации соответствует норме:

"Уровень радиации как на самой станции, так и на подконтрольной нам территории в радиусе 50 километров соответствует норме. В случае возможного распространения радиации мы должны эвакуировать людей с территории в радиусе 50 км, провести различные мероприятия. На прошлой неделе мы провели специальные тренинги по этому поводу. Мы привлекли к этим тренингам и наших зарубежных партнеров. Мы разработали механизмы эвакуации, информирования людей".

По словам Ю.Малашко, структура, система охлаждения Запорожской АЭС отличаются:

"В отличие от Чернобыльской АЭС, радиоактивный йод здесь не образуется. После возможного взрыва на этой АЭС в йодиде калия не возникнет надобности. Мы определили последовательность мер в случае возможного взрыва", - добавил он.

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Версия на английском языке Head of Zaporizhzhia region speaks about preparations for possible explosion at nuclear plant
Версия на азербайджанском языке Zaporojyenin rəhbəri AES-in partladılması təhlükəsinə qarşı hazırlıqları açıqlayıb

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