​Глава Южного Судана приказал боевикам сложить оружие

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Лидер повстанческого движения в Южном Судане Риек Мачар призвал своих боевиков сложить оружие, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

В свою очередь президент Южного Судана Салва Киир в четверг приказал всем армейским подразделениям прекратить военные действия против повстанческих сил.

Заявление об этом прозвучало по итогам двусторонних переговоров о перемирии.

Гражданская война в стране длится уже более полутора лет. В результате этого конфликта более двух миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома.

Несмотря на объявленное перемирие, ситуация в регионе по-прежнему неспокойная.