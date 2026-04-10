Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Глава ВОЗ призвал Израиль отменить эвакуацию района с больницами в Бейруте

    Власти Израиля должны отменить приказ об эвакуации из района Джнах в Бейруте, где расположены две крупные больницы.

    Как передает Report, с таким призывом выступил глава Всемирная организация здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

    По его словам, речь идет об университетской больнице имени Рафика Харири и больнице "Аль-Захра", которые продолжают работать на полную мощность, в том числе оказывая помощь пострадавшим в результате ударов 8 апреля.

    "На данный момент нет альтернативных медицинских учреждений, способных принять около 450 пациентов из этих двух больниц, в том числе 40 пациентов из отделений интенсивной терапии, что делает их эвакуацию оперативно неосуществимой, - говорится в заявлении. - Я настоятельно призываю Израиль отменить этот приказ и обеспечить защиту всех медицинских учреждений, медицинских работников, пациентов и гражданского населения".

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) Израиль Тедрос Аданом Гебрейесус

