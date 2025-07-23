Глава ВОЗ подтвердил резкий рост смертности в Газе из-за недоедания

Глава ВОЗ подтвердил резкий рост смертности в Газе из-за недоедания.

Резкий рост смертности от недоедания фиксируется в секторе Газа.

Как передает Report, об этом заявил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.

"В настоящий момент мы наблюдаем резкий рост числа смертей, связанных с недоеданием, - указал он. - В 2025 году ВОЗ задокументировала 21 случай смерти детей в возрасте до пяти лет из-за нехватки питания".

По словам Гебрейесуса, признаки острого недоедания наблюдаются более чем у 10% населения палестинского анклава, среди женщин и кормящих матерей этот показатель достигает 20%. По оценкам главы ВОЗ, ситуация усугубляется на фоне прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений на ее доступ в Газу.

Ранее в управлении по работе со средствами массовой информации палестинского анклава сообщили о гибели по меньшей мере 67 детей из-за голода с момента установления полной блокады Газы в марте 2025 года.

Напомним, что с 2 марта 2025 года в сектор Газа не поступает гуманитарная помощь, по решению Израиля остаются закрытыми все контрольно-пропускные пункты.