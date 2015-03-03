Глава Верховного суда Украины дал согласие на арест трех судей

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Глава Верховного суда Украины Ярослав Романюк поддержал представление генерального прокурора Украины Виктора Шокина о предоставлении согласия на задержание и арест трех судей Печерского районного суда Киева.

Report со ссылкой на Интерфакс сообщает, что все трое судей работали и вели громкие дела во времена экс-президента Украины Виктора Януковича.

"Сергей Вовк, Виктор Кицюк, Оксана Царевич. Запомните фамилии этих трех судей. В понедельник вечером в Верховную Раду поступило согласие на их арест, подписанное председателем Верховного суда. Голосование будет в ближайшие дни. Если они уйдут - это будет провал всех спецслужб Украины" - сообщил в своем фейсбуке народный депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко.

В доказательство своих слов народный депутат опубликовал фотокопии оригиналов документов.