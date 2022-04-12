Глава ВБ: Международное сообщество не вступает в эпоху отказа от американского доллара

Международное сообщество в данный момент не вступает в эпоху отказа от американского доллара и формирования новой финансовой системы, аналогичной Бреттон-Вудской.

Международное сообщество в данный момент не вступает в эпоху отказа от американского доллара и формирования новой финансовой системы, аналогичной Бреттон-Вудской.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал во вторник президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас, выступая в Варшавской школе экономики.

Его спросили, наступает ли новый период, аналогичный переходу к Бреттон-Вудской системе, в связи с "возможным крахом нынешнего миропорядка" и намерениями Китая "свергнуть доллар".

"Я считаю, что мы сейчас совершенно не на такой стадии. Нет ощущения, что мир потерян. Есть ощущение единства огромной части мира в одном начинании - прекращении войны в Украине. И поэтому я не вижу, что мы находимся на этапе постдолларового мира", - ответил президент ВБ.

По его словам, нынешний "мир работает довольно хорошо с точки зрения финансовой системы". Мэлпас среди актуальных проблем выделил высокий уровень задолженности бедных стран.