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    Глава уезда в центральном Афганистане погиб в результате теракта

    По словам пресс-секретаря, при взрыве также пострадал друг Хагьяра, ехавший с ними

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Мощный взрыв произошел на пути следования автомобиля, в котором ехал руководитель уезда Чарчено Мохаммед Исмаил Хагьяр и его охранник. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, информацию об этом представил пресс-секретарь окружной управы.

    Глава уезда провинции Урузган и его телохранитель погибли в результате взрыва установленного у дороги фугаса. По словам пресс-секретаря, при взрыве также пострадал друг Хагьяра, ехавший с ними.

    Ответственность за теракт пока не взяла ни одна из действующих в Афганистане группировок.

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