Глава Туркмении посетит с официальным визитом Иран

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в воскресенье посетит Иран с официальным визитом, а также в понедельник примет участие в форуме стран-экспортеров газа, сообщает МИД Туркмении.

В рамках официального визита в Иран, туркменский лидер проведет в Тегеране переговоры с руководством ИРИ, главными темами которых будут развитие двустороннего партнерства в топливно-энергетической и транзитно-транспортной сферах.

Ожидается, что по итогам туркмено-иранских переговоров на высшем уровне будет подписан пакет двусторонних документов, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Также Бердымухамедов в понедельник, в качестве почетного гостя, примет участие в форуме стран-экспортеров газа.

В официальном сообщении отмечается, что "Туркменистан, являясь одним из крупных мировых поставщиков энергоносителей, выступает за создание стабильных систем международных энергопоставок, разработку эффективных схем и моделей взаимодействия на глобальных энергетических рынках, обеспечение стабильности транснациональной трубопроводной инфраструктуры.