 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Глава Туркменистана написал к празднику Навруз-байрам книгу о чае

    Гурбангулы Бердымухамедов свою новую книгу представил на совместном заседании правительства и Государственного совета безопасности

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов к празднику Навруз-байрам (отмечается 21-22 марта) написал книгу "Чай – лекарство и вдохновение".

    Как передает Report, об этом сообщает в пятницу Туркменское телевидение.

    Свою новую книгу глава туркменского государства представил на совместном заседании правительства и Государственного совета безопасности.

    Поздравляя участников заседания и народ Туркменистана с Международным днем Навруз-байрам, Бердымухамедов сказал, что пришел к этому празднику со своим подарком – написал книгу "Чай – лекарство и вдохновение".

    "Эту книгу я сегодня дарю вам и нашему дорогому народу", — сказал президент и вручил экземпляры книги вице-премьерам и главам силовых министерств и ведомств.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi