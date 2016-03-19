​Глава Туркменистана написал к празднику Навруз-байрам книгу о чае

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов к празднику Навруз-байрам (отмечается 21-22 марта) написал книгу "Чай – лекарство и вдохновение".

Как передает Report, об этом сообщает в пятницу Туркменское телевидение.

Свою новую книгу глава туркменского государства представил на совместном заседании правительства и Государственного совета безопасности.

Поздравляя участников заседания и народ Туркменистана с Международным днем Навруз-байрам, Бердымухамедов сказал, что пришел к этому празднику со своим подарком – написал книгу "Чай – лекарство и вдохновение".

"Эту книгу я сегодня дарю вам и нашему дорогому народу", — сказал президент и вручил экземпляры книги вице-премьерам и главам силовых министерств и ведомств.