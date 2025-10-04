Глава Сумской области: ВС РФ повторно ударили по Шостке в ходе спасательных работ
- 04 октября, 2025
- 20:16
Восстановительные и спасательные работы после удара российской армии по железнодорожному вокзалу города Шостка Сумской области Украины ведутся в условиях повышенной опасности.
Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил председатель Сумской областной государственной администрации Олег Григоров.
Он напомнил, что в результате российского удара по вокзалу Шостки погиб один человек, тело которого было найдено под обломками поезда.
Глава области сообщил, что в ходе спасательных работ был нанесен повторный удар по тому же месту:
"В настоящее время атака продолжается. Восстановительные и спасательные работы ведутся с учетом фактора риска. Организована работа оперативного штаба для координации совместных действий, оказания помощи и устранения последствий".
О. Григоров сказал, что из-за обстрела часть города Шостка и близлежащих территорий осталась без электричества:
"Мобилизованы все силы госорганов, исполнительной власти, общины, МЧС, полиции и общественных организаций для устранения последствий, оказания помощи и проведения восстановительных работ".