Глава Сумской области: ВС РФ повторно ударили по Шостке в ходе спасательных работ

Восстановительные и спасательные работы после удара российской армии по железнодорожному вокзалу города Шостка Сумской области Украины ведутся в условиях повышенной опасности.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил председатель Сумской областной государственной администрации Олег Григоров.

Он напомнил, что в результате российского удара по вокзалу Шостки погиб один человек, тело которого было найдено под обломками поезда.

Глава области сообщил, что в ходе спасательных работ был нанесен повторный удар по тому же месту:

"В настоящее время атака продолжается. Восстановительные и спасательные работы ведутся с учетом фактора риска. Организована работа оперативного штаба для координации совместных действий, оказания помощи и устранения последствий".

О. Григоров сказал, что из-за обстрела часть города Шостка и близлежащих территорий осталась без электричества:

"Мобилизованы все силы госорганов, исполнительной власти, общины, МЧС, полиции и общественных организаций для устранения последствий, оказания помощи и проведения восстановительных работ".