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Глава Сумской области: Около 20 тысяч абонентов остаются без электроснабжения

Глава Сумской области: Около 20 тысяч абонентов остаются без электроснабжения 09:58
Другие страны
9 июня 2025 г. 10:10
Глава Сумской области: Около 20 тысяч абонентов остаются без электроснабжения

Вооруженные силы, а также силы безопасности и обороны Украины прочно удерживают позиции на Сумском направлении.

Об этом корреспонденту бюро Report в Восточной Европе заявил глава Сумской областной военной администрации (ОГА) Олег Григоров, комментируя активизацию наступательных действий в этом направлении российской армии.

Он также отметил, что несмотря на сохраняющуюся угрозу и регулярные обстрелы, все профильные службы региона продолжают работу.

"На данный момент по области около 20 тысяч абонентов остаются без электроснабжения. Несмотря на риски, аварийные бригады действуют системно и эффективно. Продолжаются восстановительные работы", — добавил глава администрации.

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Версия на азербайджанском языке Sumı vilayətinin rəhbəri: Təxminən 20 min abonentin enerji təchizatı yoxdur

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