Глава Сумской области: Около 20 тысяч абонентов остаются без электроснабжения

09:58

Вооруженные силы, а также силы безопасности и обороны Украины прочно удерживают позиции на Сумском направлении.

Об этом корреспонденту бюро Report в Восточной Европе заявил глава Сумской областной военной администрации (ОГА) Олег Григоров, комментируя активизацию наступательных действий в этом направлении российской армии.

Он также отметил, что несмотря на сохраняющуюся угрозу и регулярные обстрелы, все профильные службы региона продолжают работу.

"На данный момент по области около 20 тысяч абонентов остаются без электроснабжения. Несмотря на риски, аварийные бригады действуют системно и эффективно. Продолжаются восстановительные работы", — добавил глава администрации.