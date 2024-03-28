Глава Службы внешней разведки РФ посетил КНДР

Делегация Службы внешней разведки (СВР) РФ во главе с ее директором Сергеем Нарышкиным посетила 25-27 марта Пхеньян, где провела переговоры об укреплении сотрудничества в ответ на "интриги враждебных сил".

Делегация Службы внешней разведки (СВР) РФ во главе с ее директором Сергеем Нарышкиным посетила 25-27 марта Пхеньян, где провела переговоры об укреплении сотрудничества в ответ на "интриги враждебных сил".

Как передает Report, об этом заявило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Во время визита состоялись переговоры Нарышкина с министром государственной безопасности Ли Чхан Дэ, между делегацией СВР и представителями министерства. "На переговорах участники проинформировали друг друга о мнениях о нынешних международных и региональных ситуациях вокруг Корейского полуострова и России, а также широко и серьезно обсудили деловые вопросы по дальнейшему укреплению сотрудничества в ответ на ужесточающиеся шпионаж и интриги враждебных сил", - сообщает ЦТАК.

Стороны пришли к общему мнению по различным поставленным вопросам, добавляет агентство.

26 марта министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо отправился в Москву на переговоры.