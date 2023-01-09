Глава Сената Гаити ранен в результате нападения

Председатель Сената Гаити Жозеф Ламбер пострадал в результате вооруженного нападения. Как минимум один из его телохранителей также был серьезно ранен.

Председатель Сената Гаити Жозеф Ламбер пострадал в результате вооруженного нападения. Как минимум один из его телохранителей также был серьезно ранен.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

Неизвестные атаковали машину сенатора, когда он покинул заседание парламента. По данным издания, 61-летний Ламбер получил ранения от разбившегося стекла автомобиля.

Уточняется, что ЧП произошло за несколько часов до окончания мандата сенатора и его коллег. В самом Сенате пока не прокомментировали ситуацию. О задержании предполагаемых преступников не сообщается.

В июле 2021 года был убит президент Гаити Жовенель Моиз. Он получил смертельное ранение во время нападения неизвестных на его резиденцию. В том же месяце Сенат назначил Ламбера временным президентом. Официально в должности его не утвердили, потому что оба раза сенаторы не сумели согласовать процедуру приведения его к присяге.