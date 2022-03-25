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Подозреваемого в убийстве президента Гаити экстрадируют в США

Подозреваемого в убийстве президента Гаити экстрадируют в США Бывший гаитянский сенатор Джон Джоэль Джозеф, арестованный на Ямайке за организацию убийства президента Гаити Жовенеля Моиза, будет экстрадирован в США.
Другие страны
25 марта 2022 г. 12:12
Подозреваемого в убийстве президента Гаити экстрадируют в США

Бывший гаитянский сенатор Джон Джоэль Джозеф, арестованный на Ямайке за организацию убийства президента Гаити Жовенеля Моиза, будет экстрадирован в США.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press.

По данным издания, несколько человек из 40 задержанных по этому делу назвали Джозефа "главным" в подготовке убийства. Выяснилось, что именно он арендовал автомобили, на которых передвигались непосредственные исполнители преступления, а также обсуждал убийство по WhatsApp и лично организовал встречу сообщников за несколько часов до покушения.

Отмечается, что жена Джозефа и двое его сыновей попросили убежища на Ямайке.

Жовенель Моиз был убит в ночь на 7 июля 2021 года во время нападения на его резиденцию. По данным полиции, перед смертью его пытали. Супруга президента сумела выжить и была госпитализирована в Майами.

По делу об убийстве президента прокуратура Гаити предъявила обвинение премьер-министру страны Ариэлю Анри. По данным следствия, есть достаточно компрометирующих данных, чтобы привлечь Анри к уголовной ответственности.

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Версия на азербайджанском языке Haiti prezidentinə sui-qəsddə şübhəli bilinən şəxs ABŞ-a ekstradisiya edilir
Версия на английском языке Suspect in Haiti presidential slaying to be extradited to US

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