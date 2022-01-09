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Задержан один из подозреваемых в убийстве президента Гаити

Задержан один из подозреваемых в убийстве президента Гаити Полиция Доминиканской Республики в субботу задержала Родольфа Жаара, еще одного подозреваемого в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза в июле 2021 года.
Другие страны
9 января 2022 г. 17:51
Задержан один из подозреваемых в убийстве президента Гаити

Полиция Доминиканской Республики в субботу задержала Родольфа Жаара, еще одного подозреваемого в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза в июле 2021 года.

Как передает Report, об этом сообщил новостной портал Juno 7 со ссылкой на дипломатические источники.

Согласно его сведениям, задержание было произведено после того, как другой подозреваемый в убийстве главы Гаити, гражданин Колумбии Марио Антонио Паласиос, задержанный в октябре 2021 года, дал против него показания.

Собеседники агентства заявили, что Жаар будет передан Федеральному бюро расследований (ФБР) США.

Задержанный ранее Паласиос в январе 2022 года был депортирован в США, где ему предъявили обвинения в сговоре с целью похищения или убийства за пределами США и предоставлении материальной поддержки для осуществления убийства. В случае признания виновным ему грозит пожизненное заключение.

7 июля 2021 года Моиз был смертельно ранен во время нападения на резиденцию главы государства, огнестрельные ранения также получила его супруга. Позже власти объявили, что в преступную группу входили 26 граждан Колумбии, часть которых уже арестована. Всего по делу об убийстве были задержаны более 40 человек.

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Версия на азербайджанском языке Haiti prezidentinə sui-qəsddə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

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