Глава саудовского МИД: Причастных к убийству Кашикчи будут судить в Саудовской Аравии

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Причастные к убийству саудовского журналиста Джемаля Кашикчи предстанут перед судом в Саудовской Аравии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД королевства Адель аль-Джубейр на совместной пресс-конференции с бахрейнским коллегой Халедом бен Ахмедом Аль Халифой в Манаме.

"Дело Кашикчи превратилось в истерику, для расследования необходимо время, а факты раскрываются по мере того, как оно идет. Мы привлечем к ответу тех, кто несет ответственность за его убийство, и сделаем все, чтобы подобное не повторилось. Всех, кто причастен к этому делу, будут судить в Саудовской Аравии", - заявил саудовский министр.

Кроме того, как отметил аль-Джубейр, Саудовская Аравия считает Турцию "дружественной страной".

"У нас с ней хорошие деловые и инвестиционные отношения", - добавил он.