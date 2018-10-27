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    Глава саудовского МИД: Причастных к убийству Кашикчи будут судить в Саудовской Аравии

    Адель аль-Джубейр: Саудовская Аравия считает Турцию дружественной страной

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Причастные к убийству саудовского журналиста Джемаля Кашикчи предстанут перед судом в Саудовской Аравии.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД королевства Адель аль-Джубейр на совместной пресс-конференции с бахрейнским коллегой Халедом бен Ахмедом Аль Халифой в Манаме.

    "Дело Кашикчи превратилось в истерику, для расследования необходимо время, а факты раскрываются по мере того, как оно идет. Мы привлечем к ответу тех, кто несет ответственность за его убийство, и сделаем все, чтобы подобное не повторилось. Всех, кто причастен к этому делу, будут судить в Саудовской Аравии", - заявил саудовский министр.

    Кроме того, как отметил аль-Джубейр, Саудовская Аравия считает Турцию "дружественной страной".

    "У нас с ней хорошие деловые и инвестиционные отношения", - добавил он.

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