Глава противоракетной обороны Израиля уволен за хранение секретов на ноутбуке

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Министерство обороны Израиля отправило в отставку Яира Рамати, главу Организации противоракетной Обороны страны за серьезное нарушение режима секретности. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на Defense News.

«Недавно было вскрыто серьезное нарушение в области защиты информации. В результате Рамати не может больше исполнять обязанности в министерстве обороны», — говорится в сообщении Минобороны.

По словам военных источников, нарушением было признано хранение Рамати секретных данных на личном ноутбуке. Последние четыре года Рамати принимал непосредственное участие в развитии Израилем новой четырехуровневой системы противоракетной обороны.