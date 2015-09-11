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    ​Глава правительства Северной Ирландии ушел в отставку

    Робинсон потребовал распустить законодательный орган Ирландии

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Лидер Демократической юнионистской партии (ДЮП) Питер Робинсон подал в отставку с поста первого министра Северной Ирландии.

    Как передает Report, об этом он заявил после того, как региональный парламент не принял ультиматум ДЮП о временном роспуске Ассамблеи

    Вместе с ним уходят также другие министры Демократической юнионистской партии. Таким образом, в правительстве происходит полноценный кризис.

    Робинсон потребовал распустить законодательный орган Ирландии.

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