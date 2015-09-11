​Глава правительства Северной Ирландии ушел в отставку

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Лидер Демократической юнионистской партии (ДЮП) Питер Робинсон подал в отставку с поста первого министра Северной Ирландии.

Как передает Report, об этом он заявил после того, как региональный парламент не принял ультиматум ДЮП о временном роспуске Ассамблеи

Вместе с ним уходят также другие министры Демократической юнионистской партии. Таким образом, в правительстве происходит полноценный кризис.

Робинсон потребовал распустить законодательный орган Ирландии.