Глава правительства автономии: Испания хочет разделить каталонцев

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Председатель правительства Каталонии Артур Мас в своем традиционном подведении итогов уходящего года заявил во вторник, что испанское государство "хочет разделить" каталонцев, поскольку так они "более слабые и уязвимые".

"Единство дает нам силы как страны", — заявил Мас в обращении, которое транслировалось по телевизионным каналам Каталонии. Доказательством этому, по мнению Маса, стало голосование на опросе о независимости 9 ноября, когда большинство пришедших к урнам для голосования поддержали независимость автономии от Испании, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Единство позволяет нам понимать лучше, чего мы хотим и дает нам моральное право на победу", — заявил Мас. По его словам, в ближайшие недели "надо будет принять сложные решения и не лишенные риска". Как сообщил Мас, дорога к проведению опроса 9 ноября тоже "была полна препятствий, внешних и внутренних", и "все их удалось преодолеть".

По словам председателя правительства автономии, в XXI веке "надо приглашать к диалогу и переговорам, вместо того, чтобы подавать иски в суд".

Девятого ноября в Каталонии прошел опрос о независимости. Более 80% проголосовавших поддержали полный суверенитет автономии от Испании. При этом в нем приняли участие лишь треть от имеющих право голоса граждан. 22 декабря Высший суд справедливости Каталонии принял к рассмотрению иски против главы правительства автономии Артура Маса и ряда членов его правительства за проведение опроса о независимости 9 ноября.