Глава полиции Нью-Йорка ушел в отставку на фоне расследований о коррупции

Комиссар полиции Нью-Йорка (NYPD) Эдвард Кабан подал в отставку.

Комиссар полиции Нью-Йорка (NYPD) Эдвард Кабан подал в отставку.

Как передает Report со ссылкой на NBC New York, об этом на брифинге сообщил мэр Эрик Адамс.

Он также объявил, что временно исполняющим обязанности главы NYPD будет Том Донлон — бывший агент ФБР и экс-глава Министерства внутренней безопасности Нью-Йорка.

Пуэрториканец Кабан возглавил полицию города 1 июля 2023-го, он стал первым латиноамериканцем на этом посту и сменил первую женщину — Кичант Сьюэлл. New York Times связала ее отставку с тем, что департаментом, на самом деле, руководила не она, а члены администрации Адамса и он сам. Адамс, кстати, проработал в NYPD более 20 лет.

На прошлой неделе стало известно, что прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка и Департамент Налоговой службы по уголовным нарушениям проводят масштабное расследование в отношении высокопоставленных сотрудников полиции Нью-Йорка.