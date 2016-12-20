Глава полиции ФРГ предупредил об угрозе новых терактов в стране

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Глава федерального управления уголовной полиции Германии предупредил о существовании угрозы крупных терактов в стране после нападения на посетителей рождественского базара в Берлине в понедельник.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

"Можно ожидать и в дальнейшем значительных атак вскоре после такого нападения", - цитирует слова главы германской полиции Хальгера Мюнха агентство Reuters.

В понедельник тягач с прицепом проехал около 80 метров по территории рождественского рынка в центральной части Западного Берлина на площади Брайтшайдплац, примыкающей к торговой улице Курфюрстендамм.

Жертвами трагедии стали 12 человек, 48 были госпитализированы. МВД ФРГ квалифицировало произошедшее как теракт.