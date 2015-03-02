Глава польского сената не сможет приехать на похороны Немцова из-за санкций России

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Главе сената Польши не разрешили приехать в Москву на похороны Бориса Немцова из-за ответных санкций России против европейских стран, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В рамках ответных мер, принятых российской стороной в отношении ряда государств, в том числе Польши, которые ввели санкции против Российской Федерации, Богдан Борусевич включен в список лиц, которым запрещен въезд на территорию России", — заявила пресс-секретарь посольства России в Польше Валерия Пержинская.

Ранее Борусевич заявил, что его не пустили в Москву на похороны Немцова.