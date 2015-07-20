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    ​Глава Пентагона заявил о возможном применении военной силы против Ирана

    Подписанная договоренность с Ираном о контроле над его ядерной программы позволяет в случае необходимости применить военную силу

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ "США не исключают применение военной силы против Ирана, в случае если Тегеран продолжит работу над созданием ядерного оружия".

    Как сообщает Report со ссылкой на BBC, об этом заявил глава Пентагона Эштон Картер в ходе турне по странам Ближнего Востока.

    Министр обороны отметил, что подписанная договоренность с Ираном о контроле над его ядерной программы позволяет в случае необходимости применить военную силу.

    "Эта договоренность хороша хотя бы тем, что не исключает в случае надобности применение силы", - подчеркнул Картер.

    В ходе поездки Картер посетит Израиль и Саудовскую Аравию, которые озабочены возможностью усиления Ирана в свете достигнутых договоренностей по его ядерной программе.

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