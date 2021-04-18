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Глава Пентагона выступал против вывода войск США из Афганистана

Глава Пентагона выступал против вывода войск США из Афганистана Министр обороны США Ллойд Остин выступал против вывода американских войск из Афганистана, о планах завершить который к 11 сентября объявил на днях президент Джо Байден
Другие страны
18 апреля 2021 г. 07:13
Глава Пентагона выступал против вывода войск США из Афганистана
Ллойд Остин

Министр обороны США Ллойд Остин выступал против вывода американских войск из Афганистана, о планах завершить который к 11 сентября объявил на днях президент Джо Байден.

Как передает Report со ссылкой на The Wall Street Journal, глава Пентагона докладывал Байдену о том, что несколько американских военачальников выражали беспокойство планами Белого дома по выводу войск из Афганистана. В их число, по информации издания, входили председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, глава Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США генерал Кеннет Фрэнклин Маккензи, а также командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал-лейтенант Скотт Миллер.

Сам Остин, как отмечает The Wall Street Journal, предупреждал американского лидера о том, что с выводом ВС США из Афганистана фактически прекратится поддержка и без того хрупкой стабильности, установившейся в стране. О том, что Байден принял решение, противоречащее советам военачальников, глава Пентагона и председатель Комитета начальников штабов узнали 6 апреля. Как отмечает издание, американский лидер настоял на том, что вывод ВС США наилучшим образом поможет избежать возобновления боевых действий в Афганистане.

В минувшую среду телекомпания CNN сообщила со ссылкой на источники, что Байден принял решение о выводе войск из Афганистана к 11 сентября, несмотря на то, что ряд помощников заостряли внимание на угрозах, связанных с данным шагом. По сведениям CNN, в их числе были Милли, Маккензи, а также ряд сотрудников Госдепартамента.

Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На ее пике в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.

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