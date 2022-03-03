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Глава Пентагона: Введение бесполетной зоны над Украиной грозило бы США войной с РФ

Глава Пентагона: Введение бесполетной зоны над Украиной грозило бы США войной с РФ Создание бесполетной зоны над Украиной грозило бы США войной с Россией.
Другие страны
3 марта 2022 г. 09:41
Глава Пентагона: Введение бесполетной зоны над Украиной грозило бы США войной с РФ

Создание бесполетной зоны над Украиной грозило бы США войной с Россией.

Как передает Report, об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в интервью NBC.

"Президент США Джо Байден ясно дал понять, что американские войска не будут воевать с Россией в Украине. Поддержание бесполетной зоны в случае ее введения потребовало бы соприкосновения с российскими самолетами. Это грозило бы для нас войной с Россией",— отметил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в одном из своих видеообращений к нации заявил, что Западу пора рассмотреть вопрос о создании бесполетной зоны для российских ракет, самолетов и вертолетов в ответ на российский обстрел Харькова. Он не уточнил, как и кем должен обеспечиваться режим бесполетной зоны. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь исключал возможность введения силами альянса бесполетной зоны над Украиной. При этом глава офиса Зеленского Андрей Ермак говорил, что хотя Украина понимает, что введение бесполетной зоны может привести к прямому конфликту между НАТО и Россией, они все равно просят о такой мере.

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