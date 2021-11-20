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Глава Пентагона: США завершат миссию в Ираке в 2021 году

Глава Пентагона: США завершат миссию в Ираке в 2021 году Министр обороны США Ллойд Остин в ходе встречи с иракским коллегой Джумой Инадом подтвердил, что американская боевая миссия в арабской стране завершится до конца текущего года.
Другие страны
20 ноября 2021 г. 22:33
Глава Пентагона: США завершат миссию в Ираке в 2021 году

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе встречи с иракским коллегой Джумой Инадом подтвердил, что американская боевая миссия в арабской стране завершится до конца текущего года.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Министр Остин подтвердил, что силы США остаются в Ираке по приглашению иракского правительства для поддержки сил безопасности Ирака. США будут выполнять взятые на себя в июле 2021 года обязательства, в том числе обязательства о том, что к концу года в Ираке не останется американских сил, выполняющих боевые задачи", - говорится в письменном заявлении Кирби.

Отмечается, что стороны обсудили дальнейший этап военной миссии США в Ираке, который будет сосредоточен на "консультировании, помощи и обмене разведданными" с иракскими военными в рамках кампании по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство".

Шеф Пентагона также вновь выразил осуждение в связи с недавней попыткой нападения на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казими и высказал надежду, что дальнейшее формирование нового правительства арабской страны будет протекать мирно.

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