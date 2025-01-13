Глава Пентагона рекомендовал увеличить расходы на оборону более чем на $50 млрд

Глава Пентагона Ллойд Остин рекомендовал правительству США увеличить расходы на оборону почти на $50 млрд в 2026 финансовом году. В ближайшие годы бюджет военного ведомства может превысить $1 трлн.

Глава Пентагона Ллойд Остин рекомендовал правительству США увеличить расходы на оборону почти на $50 млрд в 2026 финансовом году. В ближайшие годы бюджет военного ведомства может превысить $1 трлн.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Свою рекомендацию министр изложил в письме Административно-бюджетному управлению (OMB) США от 27 ноября. Остин призвал выделить оборонные расходы примерно 3% от ВВП США в 2027-2030 финансовых годах. Он не привел четкого обоснования необходимости такого повышения, за исключением поддержки Стратегии национальной обороны "с акцентом на противодействие Китаю и укрепление альянсов".

Остин рекомендовал OMB оставить новой администрации США предложенный пятилетний план обороны, предполагающий $926,5 млрд расходов в 2026 финансовом году, $972,8 млрд - в 2027 году и более $1 трлн - в 2028 году. Предназначенное только для Пентагона финансирование не будет включать помощь Украине и Израилю, отметил министр.