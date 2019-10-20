Глава Пентагона прибыл в Афганистан для налаживания контактов с талибами

Министр обороны США Марк Эспер прибыл в воскресенье в Афганистан, чтобы попытаться возобновить переговоры с представителями радикального движения "Талибан". Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

"Цель все еще заключается в том, чтобы в конце концов достичь мирного соглашения - это наилучший вариант", - приводит агентство слова Эспера.

Отметим, что информация о визите Эспера заранее не распространялась. Глава Пентагона также планирует встретиться с президентом Афганистана Ашрафом Гани.