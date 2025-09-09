ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война Израиль и Сектор Газа
    ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война Израиль и Сектор Газа

    Глава Пентагона посетил Пуэрто-Рико в рамках военного присутствия на Карибах

    Другие страны
    • 09 сентября, 2025
    • 01:59
    Глава Пентагона посетил Пуэрто-Рико в рамках военного присутствия на Карибах

    Руководители Пентагона посетили ассоциированное с США островное государство Пуэрто-Рико в рамках наращивания военного присутствия в зоне Карибского моря под предлогом ужесточения борьбы с контрабандой наркотиков.

    Как передает Report, об этом Д. Гонсалес написала на своей странице в социальной сети X.

    Как сообщила губернатор Пуэрто-Рико Дженнифер Гонсалес, она провела 8 сентября встречу с военным министром США Питом Хегсетом. Кроме того, в этом совещании, состоявшемся в административном центре Пуэрто-Рико - городе Сан-Хуан, принял участие председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн. "Мы благодарим [американского] президента [Дональда] Трампа и его администрацию за признание стратегической ценности Пуэрто-Рико для национальной безопасности Соединенных Штатов, а также борьбы с наркокартелями в нашем полушарии <...>", - отметила Гонсалес. Никаких деталей она не привела.

    По свидетельству газеты The Washington Post, Пентагон рассматривает планы временного размещения на Пуэрто-Рико истребителей, использования территории острова для совершения с нее вылетов военной авиации в рамках объявленной администрацией Трампа "войны" с наркокартелями в Латинской Америке. 

    США Пентагон наркокартель контрабанда Пуэрто-Рико

    Последние новости

    01:59

    Глава Пентагона посетил Пуэрто-Рико в рамках военного присутствия на Карибах

    Другие страны
    01:34

    Мерц призвал Европу выстраивать отношения с США "без ложной ностальгии"

    Другие страны
    01:05

    ЧМ-2026: Сборные Италии, Хорватии и Косово одержали победы

    Футбол
    00:40

    Французы устроили демонстрации возле мэрий из-за скорой отставки премьера

    Другие страны
    00:17

    Reuters: Премьер Катара надавил на ХАМАС, чтобы они приняли условия США по Газе

    Другие страны
    00:00

    В Измире девять человек задержаны по делу о вооруженном нападении

    В регионе
    23:47

    Финляндия созывает спецзаседание Постоянного совета ОБСЕ по просьбе Украины

    Другие страны
    23:35

    В двух районах Баку временно ограничат подачу воды

    Инфраструктура
    23:26

    Скончался народный художник Назим Бейкишиев

    Искусство
    Лента новостей