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    Глава Пентагона побывал на борту авианосца "Шарль де Голль", вошедшего в Персидский залив

    Флагман французского флота глава Пентагона посетил в рамках своего ближневосточного турне

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Министр обороны США Эштон Картер побывал на борту французского авианосца "Шарль де Голль", который накануне вошел в Персидский залив для поддержки действий ВВС Франции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об  этом заявили  в главном штабе французской армии.

    "Государственный секретарь Франции по делам ветеранов Жан-Марк Тодескини и министр обороны США Эштон Картер поприветствовали моряков на палубе авианосца "Шарль де Голль", - указали в пресс-службе оборонного ведомства.

    Флагман французского флота глава Пентагона посетил в рамках своего ближневосточного турне.

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