Глава Пентагона отправится на встречу министров обороны НАТО в Брюссель

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Министр обороны США Чак Хейгел 4 февраля отправится в Брюссель на встречу министров обороны НАТО. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона контр-адмирал Джон Кирби.

В Брюсселе Хейгел обсудит степень готовности альянса к проведению комплекса мероприятий, согласованных и утвержденных на саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году. Кроме того, министр обороны США рассчитывает провести отдельные переговоры с европейскими коллегами, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Чак Хейгел считает предстоящую встречу очень важной, так как Североатлантическому альянсу приходится сталкиваться с экстремизмом на своей южной границе и продолжающимися провокациями со стороны России на востоке", - утверждал Кирби.

Эксперты полагают, что это может быть последний зарубежный визит Хейгела в качестве шефа Пентагона. На этом посту его должен сменить Эштон Картер, однако, эту кандидатуру должен утвердить сенат Конгресса США. Профильный комитет сената по делам вооруженных сил приступит к обсуждению данного вопроса на следующей неделе.