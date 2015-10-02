Глава Пентагона обсудит в Европе борьбу с исламистами в Ираке и Сирии

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Борьба с терроризмом, в том числе группировкой "Исламское государство" в Ираке и Сирии, будет находиться в центре внимания переговоров, которые министр обороны США Эштон Картер проведет на следующей неделе во время поездки в Европу. Как сообщила пресс-служба Пентагона, он примет участие в совещании со своими коллегами из стран НАТО в Брюсселе и побывает с визитами в Испании, Италии и Великобритании, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

В понедельник глава военного ведомства США проведет встречи в правительстве Испании в Мадриде, а во вторник пообщается с американскими морскими пехотинцами, дислоцированными на авиабазе Морон. В тот же день он отправится в Италию, где встретится с военнослужащими США на базе Сигонелла на Сицилии, а в среду вылетит в Рим, где будет принят итальянским руководством.

В четверг Картер примет участие в совещании министров обороны стран НАТО в Брюсселе. По словам пресс-службы Пентагона, в повестке дня - обсуждение "ядерной стратегии (альянса), заседание Комиссии НАТО-Грузия и дискуссии о том, как Соединенные Штаты и их союзники должны реагировать на угрозы вдоль южного фланга". Под этими угрозами понимается деятельность террористических группировок на севере Африки и Ближнем Востоке.

Завершится европейская поездка министра обороны США в Лондоне, где он встретится в пятницу со своим британским коллегой.