    Глава Пентагона экстренно созвал генералов и адмиралов на 30 сентября

    Другие страны
    • 25 сентября, 2025
    • 19:00
    Глава Пентагона экстренно созвал генералов и адмиралов на 30 сентября

    Министр обороны США Пит Хегсет приказал сотням генералов и адмиралов Вооруженных сил страны собраться на базе корпуса морской пехоты в Вирджинии на следующей неделе.

    Как передает Report, об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

    Издание отмечает, что необычная директива была направлена практически всем высшим командирам армии США по всему миру. Приказ был издан на этой неделе на фоне угрозы временной приостановки работы правительства и через несколько месяцев после того, как команда Хегсета в Пентагоне объявила о планах по масштабной консолидации высших военных командований.

    По словам представителя Пентагона Шона Парнелла, Хегсет обратится к своим старшим военным руководителям в начале следующей недели, однако дополнительных подробностей не сообщил.

    WP сообщает, что встреча запланирована на следующий вторник, 30 сентября. В ней ожидается участие примерно 800 генералов и адмиралов из США и других стран, включая командиров в зонах конфликта и старших офицеров, размещенных в Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    Приказ касается офицеров с званием бригадного генерала и выше или их эквивалентов в ВМС, находящихся на командных должностях, а также их старших помощников среди рядового состава. Он не распространяется на офицеров, занимающих штабные должности.

    Pentaqon rəhbəri generalları və admiralları sentyabrın 30-da təcili görüşə çağırıb

    Лента новостей