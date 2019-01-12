Глава парламента Венесуэлы готов взять на себя обязанности президента

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил в пятницу о готовности взять на себя обязанности президента страны, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Конституция дает мне легитимную возможность занимать должность президента республики, чтобы назначить выборы, но мне нужна поддержка граждан, чтобы сделать это реальностью", - приводит парламент страны заявление Гуаидо в ходе народного собрания, прошедшего рядом с представительством ООН в Каракасе.

Гуакидо также призвал 23 января всех венесуэльцев выйти на массовые акции протеста против правительства Николаса Мадуро.