Глава ОЗХО назвал дозу вещества, примененного для отравления Скрипалей

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Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Для отравления экc-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Cолсбери использовали от 50 до 100 г ядовитого вещества.

Как передает Report со ссылкой на Газета.Ру, об этом заявил Глава Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю.

Отмечается, что вещество было найдено на дверной ручке Скрипалей и в парке, где их обнаружили без сознания. Оно использовалось в жидкой форме.

"Одна вещь, которую важно отметить, нервный агент, похоже, очень устойчив. На него не влияют погодные условия. Это объясняет, на самом деле, то, что мы смогли идентифицировать его спустя значительное время. Мы считаем, что он был высокой чистоты", — отметил Узюмджю.

Он добавил, что для лабораторных исследований нужно от 5 до 10 г вещества. По его словам, оно будет включено в список химического оружия.