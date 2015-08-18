Глава ООН обеспокоен эскалацией насилия на востоке Украины

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил серьезную обеспокоенность по поводу эскалации насилия на востоке Украины, которое, согласно сообщениям, привело к гибели гражданских лиц по обе стороны линии соприкосновения, сообщает Report со ссылкой на центр новостей ООН.

Глава ООН сказал, что осведомлен о нападениях на сотрудников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и призвал все стороны конфликта в полной мере уважать роль этой Организации и ее персонала.



«Генеральный секретарь ООН призвал все стороны продолжать диалог и в полной мере соблюдать дух и букву Минских договоренностей, в том числе тех, которые касаются использования тяжелых вооружений», - говорится в заявлении, распространенном пресс-секретарем главы ООН.



«Продолжающиеся нарушения режима прекращения огня и гибель людей неприемлемы», - заявил Пан Ги Мун. Он призвал все стороны предпринять срочные шаги по де-эскалации нынешней ситуации и по предотвращению насилия, которое ведет к дальнейшей гибели людей, человеческим страданиям и разрушению инфраструктуры, а также негативным образом сказываются на стабильности в регионе.



Генеральный секретарь ООН призвал все стороны обеспечить неограниченный доступ людей к крайне необходимой гуманитарной помощи, а также свободу передвижения для гражданского населения страны.



В своем заявлении Генеральный секретарь ООН вновь подчеркнул, что ООН поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.