​Глава ОБСЕ призвал Россию вывести войска с Украины

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илкка Канерва призвал Россию вывести войска с Украины.

Как сообщает Report со ссылкой на Росбалт, об этом он заявил в ходе выступлении на 60-й ежегодной сессии ПА НАТО.

"Для продвижения вперед в мирном урегулировании этого кризиса Россия должна вывести все силы и оборудование с Украины и отвести ее как можно дальше от границы, а также прекратить поддержку ополченцев", — заявил Канерва.

Как передает пресс-служба ОБСЕ, он также призвал все стороны строго выполнять свои обязательства по прекращению огня и соблюдать в полном объеме меры, установленные в минском протоколе.

Ранее на сессии ПА НАТО была принята резолюция, в которой действия России признаны главной причиной вооруженного конфликта и гуманитарного кризиса на Украине.