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    ​Глава ОБСЕ призвал Россию вывести войска с Украины

    Он также призвал все стороны строго выполнять свои обязательства по прекращению огня

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илкка Канерва призвал Россию вывести войска с Украины.

    Как сообщает Report со ссылкой на Росбалт, об этом он заявил в ходе выступлении на 60-й ежегодной сессии ПА НАТО.

    "Для продвижения вперед в мирном урегулировании этого кризиса Россия должна вывести все силы и оборудование с Украины и отвести ее как можно дальше от границы, а также прекратить поддержку ополченцев", — заявил Канерва.

    Как передает пресс-служба ОБСЕ, он также призвал все стороны строго выполнять свои обязательства по прекращению огня и соблюдать в полном объеме меры, установленные в минском протоколе.

    Ранее на сессии ПА НАТО была принята резолюция, в которой действия России признаны главной причиной вооруженного конфликта и гуманитарного кризиса на Украине.

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